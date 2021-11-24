Jandarma personeli öğretmenleri unutmadı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıklarında görevli jandarma trafik timleri sorumluluk bölgelerindeki okulları ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıklarında görevli jandarma trafik timleri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sorumluluk alanlarında bulunan ilk ve orta okullar ziyaret edildi. Jandarma teşkilatı adına öğretmenlere çiçek takdim edilerek Öğretmenler Günü kutlanırken, öğretmenler de jandarmanın jestinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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