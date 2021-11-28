Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası sona erdi

Yunusemre Belediyesinin organize ettiği Öğretmenler Günü Satranç Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Yunusemre Belediyesinin düzenlediği Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası tamamlandı. Yunusemre Millet Çarşısında gerçekleştirilen turnuva, son tura kadar heyecana sahne oldu. Gelecek Türkiye şampiyonalarına antrenman niteliği taşıyan turnuvada öğretmenler ile öğrenciler bir araya geldi. Turnuva sonunda Oktay Ertan birinci, Halit Arhan Usta ikinci, Mehmed Kaçangar da üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren sporculara kupaları Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy, Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, Sportif Direktör Sedat Öngider ve Yunusemre Belediyespor Satranç Antrenörü Hasan Alevnur tarafından verildi. Turnuva sonunda açıklamada bulunan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy, dereceye giren herkesi kutladı.

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