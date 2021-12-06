Salihli filede 5. sette kazandı

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta Torbalı Belediyespor’u uzatma setinde 32 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Salihli’nin Sultanları, 16 puana yükselerek grup liderliğini korudu.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. grupta antrenör Hasan Gören yönetiminde mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin altıncı haftasında Torbalı Belediyespor ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Salihli’nin Sultanları, birinci ve ikinci seti 2520 alarak karşılaşmada 20 öne geçti. Konuk takım Torbalı, üçüncü seti 1425 ve dördüncü seti 1325 alınca maçta durum 22 oldu. Taraftarlarının müthiş desteğiyle uzatma setini 158 alan Salihli’nin Sultanları, maçı 32 kazandı. Yeşilbeyazlılar, aldığı bu galibiyetle 16 puana yükselerek grup liderliğini korudu.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Torbalı Belediyespor’u yenerek ligde altıncı galibiyetini alan lider Salihli Belediyespor’un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederek başarılar diledi.
Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta Pazar günü evinde grupta ikinci sırada bulunan Turgutlu Belediyespor ile karşılaşacak.
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