Manisa'da kaçak tütün operasyonu: 5 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında 97 kilo 122 gram kıyılmış tütün, 7 bin 380 adet dolu makaron, 2 adet kompresör, 1 adet tütün basma makinesi, 1 adet güç kaynağı, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi yakalanırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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