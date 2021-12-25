TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 -Kahramanmaraşspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son maçında Turgutluspor, evinde ağırladığı Kahramanmaraşspor’la 00 berabere kaldı.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Erhan Kutlu xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Önder Çalış xx
Turgutluspor: Ozan Can xx, Mahmut xx, Ozan İsmail xx (Emirhan dk. 78 ?), Emre xx, Sarper xx (Alper dk. 71 x), Marvin xx, Hakan xx (Sinan dk. 90 ?), Burak Çoban xx, Nuri xx, Yiğit xx, Hamit x (Burak Gençal dk. 46 xx)
Kahramanmaraşspor: Enes xx, Özcan x (Anıl dk. 46), Deniz Solmaz xx, Enis xx (Sefa dk.90+3 ?), Mustafa xx, Ebubekir xx, Deniz Yılmaz xx, Halil xx, Hamit xx, İshak xx, Emre xx (İbrahim dk. 63 x)
Sarı Kartlar: Burak Çoban, Yiğit (Turgutluspor) İsmet, Deniz Yılmaz, Deniz Solmaz, Mustafa (Kahramanmaraşspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.