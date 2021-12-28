İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, ‘Küfe Oyunu’ ile anıldı

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Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İstiklal Şairinin ‘Küfe’ isimli eserini sahneledi. Duygu dolu anların yaşandığı oyun, seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Milli Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85’inci yıldönümünde Küfe adlı oyunu sahneledi. Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan’ın yanı sıra Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve tiyatroseverler izledi. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı Küfe isimli şiirinin tiyatroya uyarlandığı eser, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı ve dakikalarca alkışlandı. Protokol üyeleri, oyunun ardından sahneye çıkarak tiyatrocularımıza çiçek takdiminde bulundu. Oyunun sonunda konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, seyircilerin alkışları karşısında bu tür canlandırma oyunlarını devam ettireceklerini söyledi.

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