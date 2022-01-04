Kula'da 2021'in kaza bilançosu: 6 ölü, 304 yaralı Meydana gelen 396 kazada 304 kişi yaralandı, 6 kişi yaşamını yitirdi

Manisa’nın Kula ilçesinde emniyet ve jandarma bölgesinde 2021 yılında toplam 396 kazanın meydana geldiği öğrenildi. 192 yaralamalı kazada 304 kişi yaralanırken, 5 ölümlü kazada da olay yerinde 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İzmirAnkara D300 karayolu üzerinde bulunmasından dolayı trafik akışı yönünden oldukça önemli bir yere sahip olan Manisa'nın Kula ilçesinde ve ilçeye bağlı mahallelerde 2021 yılında toplam 396 kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 304 kişi yaralanırken, bu kazalarda toplam 6 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi. İzmir ile Uşak illerini birbirine bağlayan ve Türkiye’nin en önemli karayollarından biri olan D300 karayolunun geçtiği Kula’da, meydana gelen kazaların büyük bölümü Kavacık, Kovukdere ve Yurtbaşı Mahallesi civarlarında meydana geldi.



Yağışlı havalarda Kula’da kaza tehlikesi yüzde 70

Ülkenin en büyük karayollarından biri olan İzmirAnkara D300 karayolunun geçtiği Kula’da, meydana gelen kazalarında büyük bölümünün ise yağışlı havalarda meydana geldiği açıklandı. Hava şartlarından dolayı kayganlaşan ve gizli buzlanmalara neden olan D300 karayolunda, özellikle dik ve virajlı rampaları ile Kavacık ve Kovukdere rampaları ayrıca Uşak tarafındaki Yurtbaşı Mahallesi civarında meydana gelen kazalarda onlarca kişi yaralanırken, yüzlerce de maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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