Turgutlu’nun yıldız kızları namağlup şampiyon

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Turgutlu Belediyespor U16 Kız Basketbol Takımı, Manisa İl Şampiyonası’nda rakibi 8 Eylül Spor Kulübü’nü 6229 yenerek namağlup şampiyon oldu.

Manisa İl Şampiyonası’nda mücadele eden Turgutlu Belediyespor U16 Kız Basketbol Takımı son maçta rakibi 8 Eylül Spor Kulübü’nü 6229 yenerek şampiyon oldu. Turgutlu Belediyespor U16 Kız Basketbol Takımı şampiyona boyunca oynadığı 8 maçın tamamından galip gelerek adını namağlup şampiyon olarak yazdırmayı başardı. Manisa İl Şampiyonası’nın namağlup şampiyonu olan Turgutlu Belediyespor U16 Kız Basketbol Takımı, mart ayında başlayacak Bölge Şampiyonası’na katılarak Manisa’yı temsil edecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Şampiyona boyunca oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon olan U16 Kız Basketbol takımımız oyuncuları ve teknik ekibini kutluyorum. Takımımızın Bölge Şampiyonası’nda Turgutlu’muzu ve Manisa’mızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Mart ayında Bölge Şampiyonasında mücadele edecek olan takımımıza şimdiden başarılar diliyorum ” dedi.

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