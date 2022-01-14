Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odasında 'Eroğlu' güven tazeledi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yapılan genel kurulunda mevcut başkan Emrah Eroğlu yeniden seçildi.
Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulu, Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede; mevcut başkan Emrah Eroğlu, Murteza Güntürkün ve Melike Özkan Göçeren başkanlık için yarıştı. Oy kullanma işleminin ardından yapılan sayımda, bin 11 esnaftan 645'nin oyunu alan mevcut Başkan Emrah Eroğlu yeniden Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı seçildi. Diğer adaylar Melike Özkan Göçeren 247 oy, Murteza Güntürkün ise 89 oy aldı.
Kongre sonunda birlik beraberlik mesajları verilirken, seçimi kaybeden adaylar başkan Emrah Eroğlu'na başarılar diledi.
Emrah Eroğlu'nun yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Yusuf Cerit, Mehmet Karaoğlan, Ünal Muslu, Mustafa Hörlek, Ali Çürükoğlu, Deniz Oyan, Ahmet Onuş,Mesut Yemişçi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.