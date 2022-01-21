Manisa’da kaza 5 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kırkağaç’ın Gelenbe Mahallesi D565 Karayolu BalıkesirAkhisar istikametinde seyir halinde gitmekte olan M.A(66)’nın idaresindeki 45 YZ 315 plakalı otomobil bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce takla attı sonra şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü M.A(E66) ile araç içerisinde bulunan M.A(K42), D.A(K32), I.A(E17) ve B.A(E14) yaralandı.
Yaralılar 112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesi ve Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, araçta önemli derecede maddi hasar meydan geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.