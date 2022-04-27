Şehzadeler Belediyesi çalışanını enflasyona ezdirmeyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Belediyesi çalışanını enflasyona ezdirmeyecek

İHA

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanlığı tarafından Şehzadeler Belediyesi işçilerine düzenlenen iftar programında konuşan Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bundan önceki toplu sözleşmede olduğu gibi haziran ayından sonra imzalanacak olan toplu sözleşmede de işçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

Şehzadeler Belediyesi çalışanını enflasyona ezdirmeyecek

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanlığı tarafından Şehzadeler Belediyesi işçilerine düzenlenen iftar programında konuşan Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bundan önceki toplu sözleşmede olduğu gibi haziran ayından sonra imzalanacak olan toplu sözleşmede de işçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.
Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanlığı tarafından Şehzadeler Belediyesi işçilerine Kurşunlu Han’da iftar programı düzenlendi. İftara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat, sendikanın ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, idare amirleri, davetliler ve belediye işçileri katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat, “Çalışan mesai arkadaşlarımız bizim için önemli. Onların haklarını hukuklarını adalet terazisinde koruyalım telkininde bulunalım, gayret gösteren kıymetli bir başkanımız var. Şehirleri imar etmek her kinini işi, gönülleri ihya etmek er kişinin işi. Bu yüzden şehirlerimizi imar ederken, gönüllerimizi de ihya eden Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ediyorum.” dedi.

“En güzel toplu sözleşme olacak”
Yeni toplu sözleşme için Başkan Çelik’e güvendiklerini kaydeden Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, “Ülkemiz bir ekonomik kriz içerisinde. Dünyadaki kriz ülkemizi de etkiledi. Emekçi arkadaşlarımızın iş yerlerinde yaşadığı sıkıntılar var, zorluklar var. Evinize ekmek götürmekte zorlanıyorsunuz. Belediye başkanımız da ifade etti ‘hiçbir arkadaşımızı enflasyon karşısında ezdirmedik’ dedi. Haziran ayından sonra 7’nci aydan önce yeni bir toplu sözleşmemiz imzalanacak. İnanıyorum ki toplu sözleşmemiz bu bölgenin en iyi toplu sözleşmesi olacak. Ben bu anlamda başkanımıza güveniyorum. Bizler birliğimizi, beraberliğimiz, dayanışmamızı asla bozmadan şube başkanımızla beraber yolumuza birlik beraberlik içinde devam edelim.” dedi.

“Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyiz”
Konuşmasına Kadir Gecesini tebrik ederek başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şunları söyledi: “Biz aynı kaderin mensuplarıyız. Birlikte şehrimize hizmet ediyoruz. Tek başına bir şey ifade etmeyiz ama biz 750 kişilik bir ekiple sayısız hizmete imza attık. Halkımızı daha mutlu edebilmek için onların hayır duasını almak için çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki imkanlar dahilinde çalışanlarımız hep koruduk, kolladık. En yüksek maaşı biz ödüyoruz. Bundan bir buçuk yıl önce sözleşme imzalanırken bana dediler ki ‘Yüzde 5 verin başkanım, enflasyon şartı koymayın o zaman çok yüksek maaş ödemek zorunda kalırsınız’ dediler. Ben de dedim ki enflasyon yüzde 50 ise ben bu farkı veririm çalışanlarımı enflasyona ezdiremem dedim ve bu sözleşmeye bu maddeyi ben koydum. Biz kardeşiz. Biz aynı davanın mensuplarıyız. Keşke burada en düşük maaşlar 10 bin 15 bin TL olsa ama belediyenin bütün bütçesini buralara aktarsak yine yetişemeyiz. Gelirlerimiz, giderlerimiz var ve bu şartlar içinde en iyisini yapmaya çalıştık. Haziran’dan sonraki sözleşmede de yine sosyal hakları koyacağız, enflasyon farkını koyacağız. İmkanlarımızı da zorlayacağız. Rabbime ham ediyorum. 8 yıl boyunca çalışanlarımızın hiçbir maaşını geciktirmedik. Türkiye’nin birçok belediyesinde çalışan işçiler aylarca maaşlarını alamıyorlar. Allah’a şükür bugüne kadar hiç mahcup olmadık. Allah birlik ve beraberliğimiz daim etsin. Türkiye’de sendikaya aidat borcu olmayan sayılı belediyelerden birisi de Şehzadeler Belediyesidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş dünyası teşviklerin uzun vadeli ve sürekli olmasını bekliyor
YEREL HABERLER İş dünyası teşviklerin uzun vadeli ve sürekli ...
Terziler tamiratla ayakta duruyor Manisa’da 41 yıllık terzi Süleyman Buldanlı, artan fiyatlardan dolayı kimsenin ısmarlama kıyafet diktirmediğini söyledi
YEREL HABERLER Terziler tamiratla ayakta duruyor Manisa’da 41 yıllık ...
Manisa'da yoldan çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da yoldan çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı
EİB, kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak kuracak İhracatçılar, kiraz üretiminde sirke sineğine karşı çevreye duyarlı mücadele ediyor
YEREL HABERLER EİB, kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak ...
Şehit annesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şehit annesi hayatını kaybetti
Üzümün başkenti Alaşehir'de üzüm çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Üzümün başkenti Alaşehir'de üzüm çalıştayı yapıldı
Manisa'da FETÖ operasyonu; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da FETÖ operasyonu; 2 gözaltı
Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan okulun yeni binası tamamlanmak üzere
YEREL HABERLER Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan okulun yeni ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Manisa'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Manisa'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
Tarlasındaki su motoruna elektrik çekmeye gitti, ölü bulundu
YEREL HABERLER Tarlasındaki su motoruna elektrik çekmeye gitti, ölü ...
Turgutlu’da kurulan istasyonlarla depremler anlık olarak takip edilecek
YEREL HABERLER Turgutlu’da kurulan istasyonlarla depremler anlık ...
Yaşlı adam tarlada ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam tarlada ölü bulundu
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel çocuklarla dans etti
YEREL HABERLER Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel çocuklarla ...
Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa Büyükşehir desteği
YEREL HABERLER Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa ...
Vali Karadeniz Ege İhracatçılar Birliği'ni ağırladı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Ege İhracatçılar Birliği'ni ağırladı
Vali Karadeniz, UNESCO “Mesir Macunu Festivali” toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, UNESCO “Mesir Macunu Festivali” ...
Hak-İş’e bağlı sendika başkanları iftar programında buluştu
YEREL HABERLER Hak-İş’e bağlı sendika başkanları iftar programında ...
Salihli’de üzüm değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Salihli’de üzüm değerlendirme toplantısı yapıldı
Başkan Çelik sahurda öğrenci evine misafir oldu
YEREL HABERLER Başkan Çelik sahurda öğrenci evine misafir oldu
Yunusemreli judocular milli takım kamplarında güç depoluyor
YEREL HABERLER Yunusemreli judocular milli takım kamplarında güç ...
Soma'ya 7 bin kişilik yeni stadyum
YEREL HABERLER Soma'ya 7 bin kişilik yeni stadyum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.