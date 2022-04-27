Bayram öncesi zabıta denetimlerini artırdı

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Yunusemre Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcıların denetimlerini sıklaştırdı.

Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan işletmeleri Ramazan Bayramı öncesi denetledi. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcıların hijyen, ruhsat durumu ve fiyat konusunda denetlemede bulundu. Denetlemelerde kurallara uymayan işletmeler uyarılırken; kontrollerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği vurgulandı.

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