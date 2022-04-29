Bayram öncesi Manisa’da helikopterli trafik denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla ManisaTurgutlu Devlet Karayolu, SalihliGölmarmaraAkhisar Devlet Karayolu ve ManisaAkhisar Devlet Karayolunda helikopter destekli trafik denetim yapıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla ManisaTurgutlu Devlet Karayolu, SalihliGölmarmaraAkhisar Devlet Karayolu ve ManisaAkhisar Devlet Karayolunda bugün 09.3011.30 saatleri arasında, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter desteğiyle trafik denetimi yapıldı.

Faaliyete Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 6 Jandarma Trafik Timi, 3 Motosikletli Trafik Timi, 1 Motosikletli Asayiş Timi, 6 Jandarma Asayiş Timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 62 personel katıldı.

Denetim sonucunda 1.114 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 71 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 9 aracın trafikten men edildiği uygulamada UYAP kaydı (ifadesi alınması hakkında yakalama kaydı) ile aranan 1 şahıs da yakalandı.

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