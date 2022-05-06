Manisa Yıldız Spor Kulübü A Grubu’nda mücadele edecek

Manisa Yıldız Spor Kulübü’nün de katıldığı Manisa U12 Futbol Ligi'nde gruplar belli oldu. Kırmızısiyahlıların, 17 Mayıs Salı günü başlatılması planlanan U12 Ligi müsabakalarında Merkez A Grubu'nda yer alacağı bildirildi.

Manisa Yıldız Spor Kulübü, Manisa U12 Futbol Ligi Merkez A Grubunda, Manisa Futbol Kulübü, Murat Germen Spor Kulübü, Yunusemre Belediyespor, Horozköyspor ve Şehitler Okul Spor Kulübü ile mücadele edecek. Öte yandan müsabakaların 201020112012 yaş grubunda oynatılacağı açıklandı.



“Zorlu bir grupta mücadele edeceğiz ”

Manisa Yıldız Spor Kulübü U12 Takım Teknik Direktörü Bülent Gökkaya, birbirinde zorlu maçların kendilerini beklediğini ifade ederek, “Çocuklarımızın deneyim kazanması açısından son derece önemli bir organizasyon olacak. Grubumuzda iyi takımlar mevcut. Zorlu bir grupta mücadele edeceğiz. Bizlerde iyi hazırlanıp, skordan öte çocuklarımızın sahada birlikte organize olmalarını sağlayacağız. Bu yaş grupları gelişime çok açık. Manisa Yıldız Spor Kulübü olarak tüm takımlara başarılar dileriz” şeklinde konuştu.

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