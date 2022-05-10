Sadece Manisa'da 800'e yakın mazbut vakıf var Manisa'da 39'uncu Vakıflar Haftası kutlamaları pilav hayrıyla başladı Etkinliğe katılan İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven: "Vakfın asıl amacı paylaşımdır, paylaşmaktır" "Mesele burada vakıf şuurunun, kültürünün genç nesillere aktarılmasıdır, genç nesillerle paylaşılmasıdır. Vakıf şefkattir, merhamettir. Geçmişten geleceğe sevgidir"

Manisa'da 39'uncu Vakıflar Haftası kutlamaları Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımının marşları eşliğinde yapılan pilav hayrıyla başladı. Etkinlikte konuşan İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven sadece Manisa'da 800'e yakın mazbut vakıf olduğunu vakıf sayısını ülke genelinde 60 bin olduğunu belirtti.

Vakıflar Haftası kutlamaları başladı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlara pilav hayrı yapıldı. Etkinlikte Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı da çaldığı marşlarla vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Etkinliğe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediyesi Ömer Faruk Çelik, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pilav hayrında uzun kuyruklar oluşurken etli pilavlarını alan vatandaşlar Mehter marşları eşliğinde yemeklerini yedi.



"Vakıf şefkattir, merhamettir"

Yapılan etkinliklerle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, "Bugün 39'uncu Vakıflar Haftasını kutluyoruz. Her yıl farklı temalarla kutlanmaktadır. Bu yıl da Vakıf Medeniyetinde sosyal paylaşım, sosyal politikalar konu başlığıyla kutluyoruz. Vakfın asıl amacı paylaşımdır, paylaşmaktır. Biz de sevgili vatandaşlarımıza kavurma pilav dağıtımı yapıyoruz. Mesele burada vakıf şuurunun, kültürünün genç nesillere aktarılmasıdır, genç nesillerle paylaşılmasıdır. Vakıf şefkattir, merhamettir. Geçmişten geleceğe sevgidir. İlk Vakıf Erzurum Pasinler'de 1048 yılında kuruluyor. Vakıf Senedi olan ilk vakıf. Manisa'mız da bir şehzadeler şehri olduğu için burada ebedi vakıflarımız var. 800'e yakın mazbut vakfımız var. Ne demek bu Osmanlı zamanında kurulup bugüne kadar devam eden sadece burada 800 mazbut vakfımız var. Türkiye genelinde 60 bine yakın vakfımız var ve bu eserleri yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

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