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Manisa'da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 7'si ağır 30 yaralı 

DHA

Manisa'da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 7'si ağır 30 yaralı 


Doğan Çizmeci Ersan ERDOĞAN/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSATurgutlu kara yolunda fabrika içşilerini taşıyan servis otobüsü, demir yüklü kamyona arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi öldü, 7'si ağır 30 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Manisa´nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Turgutlu ilçesinden Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçileri götüren servis otobüsü, Nif Çayı mevkisinde, önünde seyir halinde demir yüklü kamyona çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüsün ön tarafı demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır 30 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere götürüldü. Otobüste sıkışan işçiler ise AKS ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ-Ersan ERDOĞAN
2022-05-11 20:24:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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