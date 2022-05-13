Jandarma ekipleri stant açtı, vatandaşları bilgilendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekipleri stant açtı, vatandaşları bilgilendirdi

İHA

Jandarma ekipleri stant açtı, vatandaşları bilgilendirdi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Trafik Timleri “Trafik Haftası” dolayısıyla açtıkları stantta vatandaşlara hem kullandıkları ekipmanları tanıttı hem de trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Minik ziyaretçilerini de ihmal etmeyen jandarma ekipleri onlara balon ve boyama kitabı hediye etti.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Trafik Timleri “Trafik Haftası” dolayısıyla Forum Magnesia Alışveriş Merkezi bünyesinde stant açtı. Açılan stantta vatandaşlara trafik kuralları konusunda bilgiler veren jandarma ekipleri, ayrıca görevde kullandıkları ekipmanları da tanıttı. Vatandaşlarla birebir diyalog halinde gerçekleştirilen etkinlikte ekipler çocukları da unutmadı. Standı ziyaret eden çocukları sevindirmeyi ihmal etmeyen jandarma ekipleri, balon, boyama kitabı hediye etti meyve suyu ikramında bulundu.
Standı ziyaret eden vatandaşlar da hatıra defterine düşüncelerini ve taleplerini yazarak görüşlerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soma'da 301 şehit madenci düzenlenen törenle anıldı
YEREL HABERLER Soma'da 301 şehit madenci düzenlenen törenle anıldı
Manisa FK taraftarından coşkulu destek
YEREL HABERLER Manisa FK taraftarından coşkulu destek
Sürücülere uyarıcı broşür, çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı
YEREL HABERLER Sürücülere uyarıcı broşür, çocuklara kırmızı düdük ...
Jandarma ve emniyetin başarılı trafik personelleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Jandarma ve emniyetin başarılı trafik personelleri ...
Vali Karadeniz, gençleri ağırladı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, gençleri ağırladı
Başkan Çerçi vatandaş buluşmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Çerçi vatandaş buluşmalarına devam ediyor
Duvarın altında kalan kadın ağır yaralandı Yaralı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Duvarın altında kalan kadın ağır yaralandı Yaralı ...
Potanın perileri Akgedik'ten çıkacak
YEREL HABERLER Potanın perileri Akgedik'ten çıkacak
Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anılıyor (3)
YEREL HABERLER Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anılıyor (3)
Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anılıyor (2)
YEREL HABERLER Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anılıyor (2)
Yunusemre’de 2022 yılı aşılama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Yunusemre’de 2022 yılı aşılama çalışmaları başladı
Soma şehitlerinin acıları ilk günkü gibi taze Maden şehitlerinin yakınları şehitliğe akın etti Türkiye’nin en büyük maden faciasının yaşandığı Manisa’nın Soma ilçesinde facianın 8. yılı anılıyor
YEREL HABERLER Soma şehitlerinin acıları ilk günkü gibi taze Maden ...
Başkan Irgatoğlu adaylığını açıkladı, teşkilattan tam destek aldı
YEREL HABERLER Başkan Irgatoğlu adaylığını açıkladı, teşkilattan tam ...
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden fidan dikim etkinliği
YEREL HABERLER İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden fidan dikim ...
Ağaca asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağaca asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı
Kent Buluşmaları'nın konuğu Gazeteci Güven İslamoğlu oldu
YEREL HABERLER Kent Buluşmaları'nın konuğu Gazeteci Güven İslamoğlu ...
Traktör kazaları teknolojiyle önlenecek
YEREL HABERLER Traktör kazaları teknolojiyle önlenecek
Başkan Çelik’ten çiçeği burnunda başkanlara tebrik
YEREL HABERLER Başkan Çelik’ten çiçeği burnunda başkanlara tebrik
Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor
YEREL HABERLER Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor
Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden annenin yürek yakan feryadı "Siz dikkat etseniz de başkaları dikkat etmiyor"
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden annenin yürek ...
Manisa’da amatör paraşütçü ağaca asılı kaldı Manisa’da ağaca asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı
YEREL HABERLER Manisa’da amatör paraşütçü ağaca asılı ...
Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anılıyor
YEREL HABERLER Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anılıyor
Soma'da acının 8. yılı Soma maden faciasında şehit olan 301 madenci dualarla anıldı
YEREL HABERLER Soma'da acının 8. yılı Soma maden faciasında şehit ...
Manisa FK kurtuluş için son maçta
YEREL HABERLER Manisa FK kurtuluş için son maçta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.