Manisa FK'da yeniden Eriş ve Devrim dönemi

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, ligdeki ilk sezonunu tamamladıktan sonra teknik direktörlük görevinde Levent Eriş, futbol direktörlüğünde ise Levent Devrim'i yuvaya döndürdü. Kulüpte daha önce görev yapan iki tecrübeli isim, Başkan Mevlüt Aktan ve Başkan Vekili Engin Anlı'nın katıldığı imza töreniyle yuvaya döndü. Kariyerinde daha önce Manisaspor'u 2005 ve 2009 yıllarında iki kez Süper Lig'e taşıyan, Manisa FK'da da 2015-2016 sezonunda görev yapan Levent Eriş, son olarak Bölgesel Amatör Lig'de İzmirspor'u çalıştırdı. Manisa FK'yı teknik direktör olarak 2018 yılında 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e taşıyan isim olan Levent Devrim, kulüpte ardından sportif direktörlük de yaptı. İmza töreninde konuşan Başkan Mevlüt Aktan, "Hissettiğimiz aidiyeti, sevgiyi, coşkuyu, güveni bütün Manisa´ya yansıtmak istiyoruz. Her iki hocamıza da hayırlı olsun diyorum. Burası ikisinin de evi. Evlerine hoş geldiler" dedi.

Başkan Aktan, Manisa FK çatısı altında başarılar elde etmiş iki değerli futbol adamıyla yeniden çalışacakları için mutlu olduklarını dile getirdi. Manisa FK'nın güven ve istikrarla yoluna devam edeceğini kaydeden Mevlüt Aktan, "Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Kulübümüzün geldiği noktayı herkes görüyor ama yapacak çok işimiz. Sabır ve devamlılık en büyük silahımız. Yeni jenerasyon hocalarımızla çalışıp onlara fırsat verdik ama bunları yaparken bir şeyleri kazandığımız gibi bir şeyleri de kaybettiğimizi düşünüyorum. Kulübü dinamiklerinden dolayı farklı bir modele geçtik. Aidiyet, sevgi, coşku, güven, iletişim gibi konularda eksiklikler hissettik. Manisa´yı bilen, kulübü bilen, bizi bilen insanlara ihtiyacımız vardı" diye konuştu.

"Teknik adamlık konusunda da bir istikrar sağlamak istiyoruz" diyen Aktan, "Bu anlamda yeni Teknik Direktörümüz Levent Eriş hocamız, bildiğimiz, sürekli paylaşım içinde olduğumuz değerli bir insan. Yeni Futbol Direktörümüz Levent Devrim, bu kulüp çatısı altında birlikte önemli başarılara imza attığımız değerli bir insan. Biz hissettiğimiz aidiyeti, sevgiyi, coşkuyu, güveni bütün Manisa´ya, yönetimimize, personelimize de yansıtmak istiyoruz. Hem sahada hem de saha dışında o coşku ve heyecanı yaşamak istiyoruz. Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz ve sevdiğimiz insanlarla yapmak istiyoruz. Buna katkı koyacak, elini, vücudunu koyacak insanlara ihtiyacımız var. Manisa Futbol Kulübü olarak her anlamda güven ve istikrarı üzerine koya koya arttırmak istiyoruz. Elbette hatalar olacaktır ama iyi niyetimiz olduğu sürece başarı gelecektir. Her iki hocamıza da hayırlı olsun diyorum. Burası ikisinin de evi. Evlerine hoş geldiler" ifadelerini kullandı.

ANLI: İKİ İSİM DE MANİSA FK İÇİN ÖNEMLİ

Manisa Futbol Kulübü için iki önemli isimle yeniden çalışacak olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Vekili Engin Anlı, "Kulüp tarihimizin önemli günlerinden birini yaşıyoruz. Manisa Futbol Kulübü fabrika ayarlarına geri dönüyor diyebilirim. Bir tarafta o zamanki adıyla Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak profesyonel liglere adımımızı attığımızda hiçbir kariyer kaygısı gütmeden takımımızda görev üstlenen Levent Eriş hocamız. Diğer tarafta Levent Eriş hocamızdan bayrağı devralıp kulübümüzü 3'üncü Lig´de şampiyon yapan, 2'nci Lig´de önemli işler yapan ve bugünkü Manisa Futbol Kulübü'nün kurgusunu yapan Levent Devrim hocamız. İki isim de Manisa Futbol Kulübü için önemli isimler. Çok değerli iki futbol adamını bu çatı altında bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Güçlerini birleştirecekler bu da Manisa Futbol Kulübü´nü ileriye taşıma adına çok önemli. Zor zamanlarda ellerini değil vücutlarını taşın altına koyabilecek iki değerli insan. Hem Levent Devrim hocamıza hem de Levent Eriş hocamıza canı gönülden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

DEVRİM: BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM

Manisa Futbol Kulübü çatısı altında olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Futbol Direktörü Levent Devrim, "Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Evimdeyim. İki yıllık bir ara verdik. Çok çalışacağız. Yapacak çok işimiz var. Kendi adıma şunları söyleyebilirim. Futbolun bana bir kupa borcu var. Geçen sene bir rahatsızlık yaşadım ve çalıştığım kulüpten ayrılmak zorunda kaldım. O kulüp 2'nci Lig´de şampiyon oldu. Ben ayrıldığımda liderdi. Futbolun bana olan kupa borcunu bu kulüpte almak istiyorum. Manisa Futbol Kulübü ailesi içinde olmaktan dolayı çok mutluyum ve çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

ERİŞ: FARKLI BİR ENERJİ OLUŞACAK

Manisa şehrinin kendisi için özel bir yeri olduğunun altını çizen teknik direktör Levent Eriş de, "Çok güzel günler yaşadığım, çok şampiyonluklar yaşadığım Manisa´mıza geri döndüğüm için başkanımıza ve yönetim kurulumuza ve benim için değeri büyük olan, kader birliği yaptığımız Belediye Başkanımız Cengiz Ergün´e çok teşekkür ediyorum. Profesyonel kulüp geçmişi 7 yıl olan ama bu 7 yıla önemli başarılar sığdırmış bir kulüpte olmanın heyecanını yaşıyorum. Manisa Futbol Kulübü´nün bugün geldiği nokta çok önemli bir başarı. Çok farklı bir sinerji oluşturacağımızı düşünüyorum. Biz deneyimimizi, birikimimizi ortaya koymak için geldik. Manisa benim için çok özel bir yer. Bu görevde olduğum için çok büyük onur duyuyorum. Kulübümüzü en iyi yerlere taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz Süper Lig, bugün olur veya yarın olur. Ben inanıyorum ki hep birlikte bu kulüp çatısı altında çok güzel işlere imza atacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-05-24 10:21:53



