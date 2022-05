Manisalı 9 milli cimnastikçi Dünya Şampiyonasına hazır

Manisalı 9 milli cimnastik takımının sporcusu, 0818 Haziran'da Portekiz’de yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz milli sporcularla yemek programında bir araya gelerek dünya şampiyonasında başarılar diledi.

Vali Yaşar Karadeniz, her birinin şampiyonluğu bulunan cimnastik milli sporcularıyla Dünya Şampiyonası öncesinde düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Programa Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, milli sporcuların antrenörleri Mehmet Ali Ekin, Gürkan Er, Hazal Akay ve Rüya Arsan ile Federasyon İl Temsilcisi Latif Giray Gülen de katıldı.

Programda konuşan Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, “Tüm branşlarda 9 Manisalı milli sporcumuz ile Türkiye’nin temsil edilecek olmasının gururunu yaşıyoruz” diyerek milli sporculara başarılar diledi.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, 2017 Avrupa 2’ncisi ve 2021 Dünya 4’üncüsü Okay Arsan, Dünya ve Avrupa Şampiyonası 4’üncüsü Şimal Seyman, Avrupa Şampiyonası 4’üncüsü Göktürk Balcı, 2020 Online Dünya Şampiyonu ve 2022 Bükreş Cup Şampiyonları Selin Özermiş, Yudum Atan ile 2022 Bükreş Cup Şampiyonları; Sahra Saylan, Arın Pekömür ve Eylül Naz Aygör ile bir arada olmaktan gurur duyduğu söyleyen Vali Karadeniz, “Spor Şehri Manisa’ unvanını sonuna kadar hak ediyoruz” dedi.

Dünya Şampiyonasında Manisa’dan her birinin farklı branşlarda şampiyonluğu bulunan 9 milli sporcunun Türkiye’yi temsil edecek olması büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Vali Karadeniz, “Sporcularımız azimle ve inançla çalışıyor ve hak ettikleri başarıları kazanıyorlar. Onlar hem Manisa’nın hem de Türk milletinin gurur kaynakları. Bizler her zaman onların yanında ve destekçileriyiz. 0818 Haziran’da Portekiz’de yapılacak olan Dünya Şampiyonasından da şampiyon olarak döneceklerine, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya bir kez daha dinleteceklerine yürekten inanıyor, başarılar diliyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da programa telefon ile katılarak farklı branşlarda milli sporculara Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile Olimpiyatlarda Türkiye’yi gururlandırdıklarını söyleyerek milli cimnastikçilere Dünya Şampiyonasında başarılar diledi.

Milli Sporcular da şampiyonalarda Türkiye’yi temsil edecek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek İstiklal Marşını Portekiz’de okutmak için çalıştıklarını ifade etti.

