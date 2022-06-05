Salihli'de trafik kazası; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı 

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Emre SAÇLI / SALİHLİ/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Sart Mahallesi Işıklı Kavşakta meydana geldi. Salihli'den Ahmetli yönüne giden Nesil G. (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil ile Murat B (36) yönetimindeki 35 ASZ 162 plakalı otomobil Sart Işıklı Kavşakta çarpıştı. Kazada, 35 AYK 177 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Kılıç (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonucu sürücüler Nesil G, Murat B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan M.G (19), C.G (19), Y.K (58) ve E.B (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-06-05 03:32:16



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