İstanbul'dan Manisa'ya 38 yabancı uyruklu sevk edildi

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Ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 38 yabancı uyruklu İstanbul'dan Manisa'ya, geri gönderme merkezine teslim edilmek üzere sevk edildi.

İstanbul'dan Manisa'ya Geri Gönderme Merkezine teslim edilmesi amacıyla sevk edilen 8'i Türkmenistan, 3'ü Pakistan, 4'ü Bangladeş, 6'sı Özbekistan, 3'ü Angola, 2'si Cezayir, 3'ü Nijerya, 1'i Burkina Faso, 1'i Fas, 1'i Eritre, 1'i Fildişi Sahili, 1'i Kırgızistan, 2'si Kongo, 1'i Lübnan ve 1'i Mali olmak üzere toplam 38 erkek düzensiz göçmen, idari işlemlerinin tamamlanması için Sabuncubeli Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi.

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