Manisa BŞB yeni sezonda Muradiye'de



MANİSA, (DHA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak potadaki 5 yıllık tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda maçlarını Muradiye Spor Salonu'nda oynayacak. Salon, sezon öncesi bakımdan geçerek Süper Lig'e hazırlanacak. Geçen sezon iç sahadaki çoğu maçını 3 bin 500 kişilik Muradiye Spor Salonu'nda oynayan Manisa ekibi, son 6 iç saha sınavında ise bin kişilik Tarık Almış Spor Salonu'na taşınmıştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, "Türkiye Basketbol Federasyonu'yla yaptığımız görüşmeler sonrasında önümüzdeki sezon maçlarımızı Muradiye Spor Salonu'nda oynama konusunda mutabık kaldık. Federasyon yetkilileri Muradiye'de gerekli incelemeleri yaptı. Zaten çok iyi durumda olan salonumuzda tespit edilen eksiklikleri en kısa sürede tamamlayıp salonumuzu Süper Lig'de maç oynayabilecek fiziki koşullara getireceğiz" dedi.

KOMBİNELER ÇIKIYOR

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Süper Lig için kombine biletlerin de temmuz ayında satışa çıkacağını açıkladı. Çaylan, "Şehrimizden ve Manisalı basketbolseverlerden kombinelere çok yoğun talep ve istek var. Önümüzdeki ayın içerisinde kombine bilet fiyatlarımızı belirleyip hem internet üzerinden hem de şehrin belli başlı noktalarından satışlara başlamayı planlıyoruz. Taraftarlarımızın bizi Muradiye Spor Salonu'nda yalnız bırakmayacağına eminiz. Biz de onların salona daha rahat ulaşımı için tüm şartlarımızı zorlayacağız. Ev sahibi avantajımızı kullanacağımız güzel bir ortam yaratacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-06-12 11:53:42



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