Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız

Ersan ERDOĞAN-Emre Saçlı /MANİSA (Manisa), (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçimden önce Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız. Bu gölün durumunu TBMM'de de gündeme getireceğiz. Seçim gelinceye kadar iktidar partisinin burayla ilgili adım atmasını sağlayacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlara katılmak üzere Manisa'ya geldi. Kurudere Caddesi'nde toplananlara hitap eden Akşener, gündeme ilişkin konuştu.

Bölgedeki dolu yağışı nedeniyle çiftçilerin mağdur olduğunu kaydeden Akşener, "Salihli genelinde birçok çiftçimiz, dolu yağışından dolayı mağdur oldu. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yaptıramayan çiftçilerimiz açıkta kaldı. TARSİM o kadar pahalı hale geldi ki; çiftçilerimiz ne yazık ki sigorta yaptıramadı. Zor durumda kalan çiftçimizin ürününün bedelinin ödenmesini istiyoruz. O çiftçi, senin velinimetin. Bu bölge üzümün başkenti. Çekirdeksiz kuru üzüm de ülkemizin en önemli ihracat kalemlerinden birisi. Çekirdeksiz kuru üzümün fiyatının 25 lira olmasını istiyoruz. Ziyaret ettiğim iş yerlerinde acı çeken çiftçileri görüyorum. O dükkanların içinde sanayinin ürettiği her ne varsa satmaya çalışan o esnaf kardeşimin dertlendiğini görüyorum" dedi. Akşener, konuşmasının ardından tek tek esnafı ziyaret ederek sorunları ve taleplerini dinledi. Akşener, bir iş yerinden de 600 TL'lik alışveriş yaptı.

'MARMARA GÖLÜ'NÜ KURTARACAĞIZ'

Salihli'deki programının ardından Tekelioğlu Mahallesi'ne giden Akşener, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen ancak son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Marmara Gölü'nü ziyaret etti. Gölün yeniden eski günlerine kavuşması için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini dile getiren Akşener, mahalledeki kadınlarla da bir araya geldi. Burada konuşan Akşener, "Bu gölün bir an önce kurtarılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu gölden balıkçılık yaparak, geçimini sağlayan onlarca aile var ve hepsi mağdur durumda. Seçimden önce bu gölün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız. Bu gölün durumunu TBMM'de de gündeme getireceğiz. Seçim gelinceye kadar iktidar partisinin burayla ilgili adım atmasını sağlayacağız. Onlar adım atmıyorsa; bizim sözümüz var, çözeceğiz" dedi (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Ersan ERDOĞAN-Emre Saçlı

2022-06-17 15:19:41



