Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız (2)

AKŞENER, SOMA MADEN ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı kapsamında Marmara Gölü'nde yaptığı incelemenin ardından Gölmarmara ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Soma ilçesine geçen Akşener, esnaf ziyareti öncesi Atatürk Caddesi'nde kendisini bekleyen kalabalığa seslenerek "İYİ Parti'yle Türkiye'nin ekonomisi düzelecek" dedi. Akşener, Manisa programını Soma Maden Şehitliği ve Anıtı ziyareti ile sonlandırdı. Soma'da 13 Mayıs 2014 yılındaki maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin mezarlarına karanfil bırakan Akşener, şehitler için dua etti. Akşener, programlarının ardından Manisa'dan ayrıldı. (DHA)Serkan ÖZDEMİRŞevket YILMAZ/ SOMA, (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİRŞevket YILMAZ
2022-06-17 20:11:41
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.