Üzümün başkentinde üreticiye kelter desteği

Üzümün başkenti olarak nitelendirilen Manisa’da, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, özellikle küçük aile işletmelerinin sürdürülebilirliği amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesinin başlattığı kelter desteğine Demirci ve Köprübaşı ilçeleriyle devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üzümün merkezi olan Manisa’da üreticilere kelter desteğinde bulunuyor. Bu çerçevede Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde düzenlenen törenle kelterler üreticilere teslim edildi. Demirci ilçesinde düzenlenen kelter dağıtım programına, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, Belediye Meclis Üyeleri, Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir, Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı.

Programa katılım sağlayanlarla tek tek tokalaşan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Geride bıraktığımız pandemi süreci ve şuandaki savaş durumu tarımın, kırsalın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Biz de başkanımızın talimatıyla kırsala desteğimiz arttırarak devam ediyoruz. 2022 yılı içerisinde toplam 70 milyon liralık bir bütçeyi kırsal kalkınmaya aktardık. Bunların içerisinde hayvan içme suyu göleti yapımı, temizliği, taral doldurma tesisleri, sulama kooperatiflerine boru desteği verilmesi, sulama havuzlarının yapılması, koç desteği ve meyve fidanı desteği gibi onlarca proje yer alıyor. Bugün de güzel şehrimizin güzel ilçesi Demirci’de kelter dağıtım programında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Her buluşmamız kırsala destekle oluyor. Meyve fidanı dağıtımı ardından gübre dağıtımıyla bir araya gelmiştik. İnşallah önümüzdeki ay da zeytin üreticilerimiz için kasa dağıtımında bir arada olacağız. Daha sonra da 3 kooperatifimize burada sulama için boru desteğinde bulunacağız. Dağıtımını yaptığımız bu kelterleri bereketli günlerde kullanmanız dileğiyle hayırlı olsun temennilerinde bulundu” dedi.

Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi de üreticiye sağlanan destekler nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, Büyükşehir ekibine bu hizmetleri nedeniyle Demirci adına teşekkür ediyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum” dedi.

İhtiyaç duydukları her an Büyükşehir Belediyesinin yanlarında olduğunu dile getiren İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya ise “Gerçekten Büyükşehir’den memnunuz. Allah razı olsun Cengiz başkandan, personelinden Büyükşehir Belediyesi’ni kendim gibi, üst kuruluşum, yan kuruluşum olarak görüyorum. Aynı aile gibi görüyorum. Tarımla ilgili, çiftçilerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle son 23 yıldır çok destek oluyorlar. İhtiyacımız olduğunda kapılarını çaldığımızda bizi hiçbir zaman boş bırakmadılar. Sağ olsun Büyükşehir. Teşekkür ederiz Büyükşehir” ifadelerinde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt da Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün tarım anlamında dokunuşların devam ettiği dile getirerek, “Kendisine buradan teşekkür ederim. Desteklerinizin devamını bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.