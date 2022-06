Salihli’de 'Baba Destek Programı' sertifika töreni

Manisa’nın Salihli ilçesi Bintepeler Anaokulu’nda gerçekleştirilen törende 'Baba Destek Programı'na katılan ve eğitimlerini tamamlayan 50 baba, sertifika almaya hak kazandı.

Baba Destek Programı sertifika töreni Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen’in katılımıyla Salihli Bintepeler Anaokulunda gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını Bin Tepeler Anaokulu Müdürü Fatma Kutlu Özerkekoğlu yaptı. Özerkekoğlu, Baba Destek Programı gönüllü eğitmenleri Ahmet Furkan Ersan ve Volkan Kaz’a gönüllü çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Özerkekoğlu, 13 hafta boyunca akşamları büyük bir özveri ile babalara eğitim verdiğini, her hafta Pazartesi ve Salı günü olmak üzere her öğretmenin iki grup eğitimi açtığını, toplamda 50 babanın eğitim aldığını ve babaların bu eğitimden çok memnun kaldığını belirtti.

Programda Baba Destek Programı Gönüllü Eğitmeni Ahmet Furkan Ersan, babalara bu eğitimi verebilmelerinde emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti. Gönüllü Eğitmen Volkan Kaz ise ilk olarak babalara iki tane tanışma toplantısı düzenlediklerini, daha sonra 13 baba ve 2 anne oturumunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her hafta oturumlarda o haftanın konularını konuştuklarını, evde yapılacak olan çalışma eklerini ve o haftaki çalışmaları özetleyen anne mektubunu babalarla evlere yolladıklarını belirten Kaz, oturum sonlarında değerlendirme yaptıklarını ve eylem planları hazırladıklarını ifade etti.

Program, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen’in babalara sertifikalarını vermesi ile son buldu.

