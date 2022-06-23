Somaspor'dan 2 imza daha

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, dış transferde Iğdır FK'dan 21 yaşındaki forvet Baha Kısacık ve Belediye Bolvadin Termalspor'dan ön libero Yusuf Tursun ile sözleşme imzaladı. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Alanya Kestelspor'da görev yapan golcü Baha, 12 maçta 1 kez ilk 11'de şans bulup gol atma başarısı gösteremedi. 23 yaşındaki Yusuf ise Bölgesel Amatör Lig'de 18 karşılaşmada 2 gol attı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-06-23 11:49:28



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