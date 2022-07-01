Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kadın yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarında M.A. (40) idaresindeki 34 BCB 857 plakalı araç ile yolun solunda bulunan benzinliğe girmek için döndüğü esnada karşı istikametten gelen 45 KB 7071 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.K. (30) ve yolcu olarak bulunan E.G. (46) isimli kadınlar hafif şekilde yaralandı.

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