Kula'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kula'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği

İHA

Kula'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği

Manisa'nın Kula ilçesinde tayini çıkan hakim ve savcılara Kula Kaymakamlığı ve protokol üyeleri tarafından veda yemeği düzenlendi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile Kula'da görev yapan hakimler Kübra Ateş'in tayini İstanbul Hakimliği'ne, hakim Deniz Şaştım'ın ise tayini Uşak Hakimliği’ne çıktı. Görev yapan 3 savcıdan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ateş'in tayini İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na, Cumhuriyet Savcısı Ali Erdem'in ise tayini Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’na çıktı. Tayini çıkan ve kısa zaman içerisinde Kula'dan ayrılacak olan hakim ve savcılar için Kula Kaymakamı Kemal Duru ve protokol üyeleri tarafından veda yemeği düzenlendi. Egemen Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen veda yemeğinde konuşan Kaymakam Kemal Duru, görev süresi boyunca özverili bir şekilde çalışan hakim ve savcılara teşekkür ederek yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını temenni etti.
2017 yılından bu yana Kula Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve Kula'da en uzun süre görev yapmış savcı olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ateş ise, Kula'nın kendi hayatında bir parça olduğunu belirtip uzun bir sürenin ardından Kula'dan ayrılacak olmanın verdiği hüzünden bahsetti. Kula halkının sıcakkanlılığı ve misafirperverliğini yeniden hissetmek için vakit bulduğu takdirde sık sık Kula'yı ziyaret edeceğinin de altını çizen savcı Mehmet Ateş, görev süresi boyunca birlikte görev yaptığı tüm personellere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından tayini çıkan hakim ve savcılara Kaymakam Kemal Duru ve protokol üyeleri tarafından hediyeler takdim edildi.
Öte yandan tayini çıkan hakimler Kübra Ateş ve Deniz Şaştım'ın yerine Kahramanmaraş Hakimi Hülya Balaban ve Bakırköy Hakimi Ali Onur Çıtak Kula Hakimliği'ne atandı. Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ateş ve Ali Erdem'in yerine ise Balâ Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Derya Aydoğmuş atandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Sağlam, koruyucu aileler ile buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Sağlam, koruyucu aileler ile buluştu
Manisa BBSK, John Roberson'u renklerine bağladı
YEREL HABERLER Manisa BBSK, John Roberson'u renklerine bağladı
Toprak altında kalan işçiyi elleriyle kazarak kurtardılar Manisa'da yağmur suyu hattı çalışması yapıldığı sırada yolda meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı Boynuna kadar toprağa gömülen işçinin yardımına koşan mesai arkadaşları elleriyle toprağı kazdı İtfaiye ekipleri tarafından göçükten çıkarılan yaralı işçi hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Toprak altında kalan işçiyi elleriyle kazarak ...
Manisa FK'da Okan Eken takımdan ayrıldı
YEREL HABERLER Manisa FK'da Okan Eken takımdan ayrıldı
Aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı: 2 ...
Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
Manisa’da susuz peyzajla su kaynakları korunuyor
YEREL HABERLER Manisa’da susuz peyzajla su kaynakları korunuyor
Turgutlu Belediyesi ekipleri kentin her köşesinde
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi ekipleri kentin her köşesinde
Profesyonel futbolcu BAL ekibine imza attı Manisa Sanayi Yıldızspor İsmail Köse’yi renklerine bağladı
YEREL HABERLER Profesyonel futbolcu BAL ekibine imza attı Manisa ...
Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, koruyucu ailelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, koruyucu ...
İmam Hatipli öğrenci sadece okuldaki eğitimle LGS’de Türkiye şampiyonu oldu Açıklanan LGS sonuçlarında Manisa’da 6 öğrenci 500 tam puan alarak şampiyon oldu
YEREL HABERLER İmam Hatipli öğrenci sadece okuldaki eğitimle LGS’de ...
Başkan Akın hentbol takımını Antalya’ya uğurladı
YEREL HABERLER Başkan Akın hentbol takımını Antalya’ya uğurladı
Turgutluspor görev dağılımını yaptı
YEREL HABERLER Turgutluspor görev dağılımını yaptı
Turgutluspor Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Turgutluspor Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı ...
Yunusemreli kız hentbolcular uluslararası turnuvaya katılacak
YEREL HABERLER Yunusemreli kız hentbolcular uluslararası turnuvaya ...
Başkan Polat: "Bir yıl süreyle gelir vergisi alınmaması ve enflasyonun üzerinde zam talebimizi yineliyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Polat: "Bir yıl süreyle gelir vergisi ...
Acil servis çalışanlarına iletişim ve empati eğitimi
YEREL HABERLER Acil servis çalışanlarına iletişim ve empati eğitimi
Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Kocasının öldürdüğü anne ve oğlu yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Kocasının öldürdüğü anne ve oğlu yan yana toprağa ...
Kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi 71 yaşındaki adam ayrı yaşadığı karısı ve oğlunu öldürdü
YEREL HABERLER Kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Performans öğrencileri yarışmalara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Performans öğrencileri yarışmalara hazırlanıyor
Mütevelli’de sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Mütevelli’de sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.