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Önce ısırıp darp etti, sonra taksiyle kaldırıma çıkıp ağaca vurdu Manisa’da bir taksici, müşterisi tarafından darp edildi

İHA

– Manisa'da bir taksici tartıştığı müşterisi tarafından ısırılıp darp edildi. Olay anında taksici korna çalarak çevredekilerden yardım isterken, hızını alamayan müşteri ise taksinin direksiyonuna geçerek, kaldırımdaki ağaca vurdu.

Önce ısırıp darp etti, sonra taksiyle kaldırıma çıkıp ağaca vurdu Manisa’da bir taksici, müşterisi tarafından darp edildi

– Manisa’da bir taksici tartıştığı müşterisi tarafından ısırılıp darp edildi. Olay anında taksici korna çalarak çevredekilerden yardım isterken, hızını alamayan müşteri ise taksinin direksiyonuna geçerek, kaldırımdaki ağaca vurdu.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Hallaç (47) Merkez Efendi Devlet Hastanesi önünden 45 T 0164 plakalı taksisiyle, biri kadın iki yolcu aldı. İzmir’e gitmek üzere yolan çıkan Ali Hallaç ile müşterisi A.T.D. arasında yolda tartışma çıktı. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde aracını sağa çeken Ali Hallaç’a müşterisi A.T.D. bir anda saldırmaya başladı. Taksici Ali Hallaç’ı kafasından, boynundan ve kollarından ısıran saldırgan müşteri A.T.D, daha sonra yolcu koltuğundan inerek, Hallaç’ı saçlarından sürükleyip taksiden indirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar da A.T.D’yi tutmak için büyük çaba sarf etti. Vatandaşların elinden kurtulan A.T.D. daha sonra taksinin direksiyonuna geçerek, kaldırımdaki ağaca çarptı. Bir türlü sakinleşmeyen A.T.D. taksiden indikten sonra da Ali Hallaç’ı kovalamaya devam etti. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri A.T.D’yi sakinleştirdikten sonra gözaltına aldı. Götürüldüğü emniyette, taksimetre sebebiyle taksiciyle tartıştığını ifade eden A.T.D. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"Kafa derim yüzüldü sandım"
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan taksici Ali Hallaç ise boynu, kolları ve kafasında ısırılma sonucunda oluşan yaralar sebebiyle tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Hallaç, daha sonra taburcu edildi. Olayın ardından konuşan taksici Ali Hallaç, “Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ndeki taksi durağında taksicilik yapıyorum. Gece saat 01.30 sıralarında acile bir taksi çağrısı geldi. Taksimetreme basıp acile gittim. Bir erkek şahıs ile zannederim ki annesi arabaya bindiler. Şahıs biner binmez zaten agresif davranmaya başladı. ‘Çek arabayı, sür arabayı’ şeklinde bağırıp çağırmaya başladı. Nereye gideceğimizi sordum, İzmir’e söyledi. Bu arada müziğin sesini sonuna kadar açmamı istedi. Sonunu kadar açtım. Aynı zamanda bağırıp çağırıp küfür etmeye devam etti. Acilden çıktık ve eski garaj kavşağına doğru dönüş yaptıktan sonra bağırıp çağırmaya devam edince ben de ‘Abicim bu şekilde bağırıp çağırırsan ben araba kullanamam. Dikkatim dağılıyor’ şekilde beyanda bulundum. Bunu dedikten sonra ‘Çek lan’ kenara deyip bana küfürler etmeye başladı. Aracı kenara çektim ve aniden bana vurmaya başladı. Yolcu kapısını açıp, üst tavana tutunarak iki ayağıyla uçarak tekmelemedi. Tekmelere maruz kalınca sersemledim. Şok oldum ve ne yapacağımı bilemedim. Bu arada sürekli kornaya bastım. İnsanlardan yardım istedim. Bu sırada saçlarımı yakaladı ve kafamı ısırmaya başladı. Kafamı vites kutusuna doğru eğdi ve ısırmaya başladı. kafamdan inanılmaz bir kan boşalmaya başladı. Çok acı çektim. Saçlarımı öyle bir çekiyor ki kafa derim yüzüldü sandım. Arabanın içerisinde saçlarım duruyor hala. Bu arada kendimi savunmak için parmaklarımı gözlerine sokmaya çalıştım ama durduramadım çok güçlü ve kuvvetli bir adamdı. Kafamı kurtardım bu kez de boynumu ısırdı. Resmen şah damarımı koparmak istercesine boynumu ısırmaya başladı. Boynumu kurtarmaya çalışıyorum bu sefer sol omzumdan ısırdı. Dişlerini geçirdiği yerden bırakmıyordu şahıs. Acayip bir adamdı. Bu arada emniyet kemeri takılıydı, saçlarımdan çekiyordu. Bir iki kişinin yardıma geldiğini hatırlıyorum ama adamı zapt edemediler. Adamın elinden kimse alamadı beni. Vatandaşın biri geldi, ‘Emniyet kemerini çöz’ dedi. Emniyet kemerini çıkarınca adam beni saçlarımdan tutup yan yolcu kapısından yere yatırdı. Bu arada diğer vatandaşlar onun yanına gelince bir fırsatını buldum, telefonumu alıp taksi whatsapp grubundan yardım çağrısı yaptım. Şahıs daha sonra aracımı yumruklayıp, tekmelemeye başladı. Ardından araca binip gasp etmeye çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırıma çıkıp aracımı ağaca çarptı. Arabadan inip tekrar peşimden koşmaya başladı. Artık çareyi kaçmakta buldum. Nefesim kesildi. 2030 saniye nefessiz kaldım. Öleceğimi sandım. Daha sonra polisler ve ambulans geldi. Beni hastaneye götürdüler. Kafamda 3 tane dikiş var. Boynumda ısırıklar var. Kollarım yaralandı. Bu adamın cezalandırılması için ölmem mi gerekiyordu ? Manşetlere bir taksici cinayeti haberi daha mı çıkması gerekiyordu. Maalesef bana bunu yapan adam serbest bırakıldı. Bu benim çok zoruma gidiyor. Bu saatten sonra ben mesleğimi yapabilecek miyim, ondan da emin değilim. Yani artık arabama başka bir insanı nasıl alacağım bilmiyorum. Psikolojim bozuldu, travma geçiriyorum. Belki bu saatten sonra taksicilik de yapamayacağım” dedi.

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