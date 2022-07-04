Manisa’da iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

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– Manisa’da yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen Turgutlu çevre yolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, yol uzun süre trafiğe kapandı.

Şehzadeler ilçesinden geçen ve yol bakım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen Turgutlu çevre yolunda saat 16.40 sıralarında Turgutlu istikametine seyir halinde olan B.T. (52) yönetimindeki 45 U 7057 plakalı tır ile karşı yönden gelen Y.G. idaresindeki 45 N 1834 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki tır yolun trafiğe kapanmasına neden olurken, sürücülerden B.T. yaralandı. Yaralı B.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. B.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol tırların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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