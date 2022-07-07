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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Urganlı Mahallesi düğün salonuna kavuşuyor

İHA

Turgutlu Belediyesi tarafından Urganlı Mahallesine kazandırılan Düğün Salonu projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Urganlı Mahallesi düğün salonuna kavuşuyor

Turgutlu Belediyesi tarafından Urganlı Mahallesine kazandırılan Düğün Salonu projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Urganlı Mahallesinde yazlık sinema ve yazlık düğün salonu olarak kullanılan ve geçtiğimiz haftalarda ihale süreci tamamlanan Urganlı Düğün Salonu projesi için temel atma töreni düzenlendi. 6 milyon 250 bin TL’lik yatırımla aralık ayında tamamlanması planlanan Urganlı Düğün Salonu projesinin yapımına temel atma töreniyle başlandı. Toplam 833 m2 alanı kapsayan projenin 515 m2’si düğün salonu olarak planlandı. 300 kişilik kapasiteli olan projede karşılama alanı, gelin odası, bebek bakım odası, mutfak, büfe, depo ve tuvaletler de bulunacak.
Urganlı Düğün Salonu projesinin temel atma töreninde konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Urganlı benim için çok önemli bir yer. Urganlı’da doğdum, büyüdüm. Urganlı benim için her şeydir. Bugün düğün salonunun temelini atıyoruz. 833 metrekare zemin inşaatı olan düğün salonunun Urganlı’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık bir ay kadar önce Urganlı Mahallemize çok ciddi bir ihtiyaç olan su dolum istasyonu yaptık. Bazı kişiler ‘ne olacak proje?’ diyorlarmış. Madem ufak bir projeymiş de 30 senedir niye yapmadılar?” dedi.
Başkan Çetin Akın konuşmasında ayrıca Urganlı Mahallesine halı saha yapılacağı müjdesini de vererek şunları söyledi: “Temel atma törenimize gelmeden önce MASKİ yetkilileri ile görüştüm. Mevcut su deposu kullanılmaz durumda olduğu için oranın yıkımını talep ettik. Yıkımı yapıldığında da halı sahayı o alana yapacağız. Urganlı’mıza hayırlı olsun”
Törene katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Seçildiği günden bu güne kadar Turgutlu halkına vermiş olduğu sözleri bir bir yerine getiren, kırsal ve merkez mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdüren, Turgutlu’ya hizmetine her daim devam eden Başkanımız Çetin Akın’a, belediye başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Biz, ‘Her şey güzel olacak’ dedik ve nasıl ki 11 büyükşehir belediyemizde her şey çok güzel oluyorsa Turgutlu’da ve Urganlı’da da her şey çok güzel oluyor. Düğün salonunun Urganlı’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ise, “Urganlı’mızın uzun yıllardır beklemiş olduğu düğün salonu projemiz bugün itibariyle hayata geçmektedir. Belediye Başkanımız Çetin Akın ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Urganlı’mız için hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Belediye Başkanımızın Urganlı’mıza kazandırmış olduğu su dolum istasyonu için bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Urganlı Düğün Salonunun temel atma töreni konuşmaların ardından butona basılmasıyla sona erdi.
Urganlı Düğün Salonu projesinin temel atma törenine Başkan Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, oğlu Cemil Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Yaman, İbrahim Gökdere, Hüseyin Maliz, İlhami Dinçer, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Sivrikaya, İYİ Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Manolya Özkan, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, muhtarlar, dernek ve oda başkanları, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve personeli ile Urganlı Mahalle sakinleri katıldı.

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