Manisa FK'da Traore harekatı

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MANİSA, (DHA) Dış transferde çalışmalarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nün Fransa Ligue 1 ekibi Angers'dan ayrılan Fildişili stoper Ismael Traore ile görüştüğü iddia edildi. Siyah-beyazlı kulübün 35 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşma sağladığı ve Traore'nin Manisa'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Fransa'da ilk olarak Sedan takımında görev yapmaya başlayan Traore, Brest'te oynadıktan sonra 2015-2016 sezonunda Angers'e transfer oldu. Angers'te 6 sezon forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu, geçen sezon 38 maça çıkıp 4 gol attı. Tecrübeli savunmacı ülkesinin milli takımında da görev yapıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-07-12 10:32:16



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