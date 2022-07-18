Sağlık Sen Manisa Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurulda tek listeyle seçime gidilirken mevcut Başkan Mustafa Irgatoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Sağlık Sen Manisa Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Genel Kurula Sağlık Sen Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreteri Durali Baki, Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, Yunusemre ve Şehzadeler ilçe belediye başkan yardımcıları, Sağlık Sen Şube Başkanları, Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ali Dağlıoğlu, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, sendika başkanları ve delegeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Genl Kurulun divanı oluşturuldu. Divan Başkanlığını Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan’ın yaptığı divanın üyeliklerinde ise Afyonkarahisar Şube Başkanı Abdülkadir Hız, İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Şenol Şahin yer aldı.

Sağlık Sen tanıtım sinevizyonunun izlenmesinin ardından Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, “Daha konuşmamın başında bütün samimiyetimle, yürekten, kalpten, gönülden şunu bir kez daha ifade ediyorum: böylesi büyük bir teşkilatın ferdi olmaktan gurur duyuyorum, böyle azimli, kararlı, fedakar ve cefakar arkadaşlarımla aynı yolda yürümekten şeref duyuyorum. Bugüne kadar sağlık çalışanları için büyük mesafeler kat ettik. Göreve geldiğimizden bu yana üyelerimizin özlük ve sosyal hakları, ekonomik durumları ve ülkemizin iç ve dış gündemlerine ilişkin Genel Yetkili Sendikanın birer mensubu olduğumuzun bilinciyle en başta aile hayatında, iş hayatı ve sosyal çevrede, hayatın her alanında ve basında gündem oluşturan bir sendikal anlayış ile çalışmalarımızı sürdürdük. Sağlık Sen’in Manisa’da kurumsallaşması, itibar kazanması adına çalışarak, teşkilatımızı diri tutmayı, organizasyon kabiliyetini arttırmayı, Sağlık teşkilatının sorunlarını sorunun merkezinde çözmeyi düstur edinip, birlik ve beraberliğimizi tesis etmenin yollarını aradık. Üyelerimizin en mutlu anlarında yanlarında olduğumuz gibi zor günlerinde de yanlarında olma gayretiyle büyük bir aile olmanın gereklerini yerine getirmeye çalıştık. Yaptığımız faaliyetlerle, gösterdiğimiz azim ve kararlılıkla, gönüllere hitap eden sendikacılık anlayışımızla insan onuruna yakışan bir yaşam şeklinin mücadelesini veriyoruz.” dedi.



“Büyük bir aile olmayı başardık”

Sendikalarının büyük bir aile olmayı başardığını aktaran Irgatoğlu, “Hiç kimse aklından şunu çıkarmamalıdır ki, Sendikamız kulislerin değil istişare ve ilkelerin istikametinde ilerleyen bir yönetim anlayışına ve disiplinine sahiptir. İşte bu yüzden Sağlık Sen Karalama kampanyalarının, şahsi saldırıların ve de kişisel hesapların üstünü demokrasi kılıfıyla gizlemek isteyenlere hiçbir zaman imkân vermeyecektir. Ben yoksam Sağlık Sen yok diyenler, daha en baştan kaybetmiş olanlardır. Ben olmazsam bu hizmet sendikacılığı yürüyemez diyen, sendikamızın ruhunu anlayamamış demektir. Sağlık Sen ancak benim ismimle ayakta kalabilir, ancak benim ismimle şereflenebilir diyen maalesef kibir tuzağına düşmüş demektir. Kibir nezaketsizliktir. Kibirli olmak ayrılığın ve çözülmenin başlangıç noktasıdır. Bu nedenle Sağlık Sen ayrılığı ve çözülmeyi değil, birleşe birleşe kazanmayı benimsemiş, bu nenenle de büyük bir aile olmayı başarmış bir sendikadır.” diye konuştu.



"Oynanan oyunlara karşı uyanık olmalıyız"

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner ise kamu çalışanlarının uyanık olmak zorunda olduğunu ve oynanan oyunlara dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti: “Memur Sen üyeleri özellikle de Sağlık Sen üyeleri uyanıktırlar. Uyanık olarak güçlü bir şekilde ifa ettiğimiz kamu çalışmalarımızı yine güçlü bir şekilde kararlı bir şekilde yine devam ettirme sorumluluğumuz var. Bunu özellikle altını çizmek gerekiyor. Atacağımız adımlarda ciddi bir istişarenin ardından adımları atıyoruz ama zaman zaman oynanan oyunları da fark etmek zorundayız. İnsanı yaşatan ve insanı geleceğe hazırlayan kamu çalışanlarının attıkları adımları 10 kere düşünmesi gerekiyor. Bizler de eğitimciler olarak şiddete maruz kalıyoruz. Son zamanlarda sağlık çalışanları da ciddi anlamda şiddete maruz kalıyor. Burada insanı yaşatmak üzere mesaisini gece gündüz demeden sürdüren arkadaşlarımıza uzanan elleri kınıyoruz. Bu nefret söylemiyle çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bir eğitimci olarak söylüyorum insanı yaşatan ve insanı geleceğe hazırlayan kamu çalışanlarının iş bırakma ve diğer eylemlerinde tekraren ve tekraren istişare etmesi gerekiyor.”



“Sağlık çalışanlarının ilahi bir gücü yok”

Konuşmasına Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına teşekkür ederek başlayan Sağlık Sen Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreteri Durali Baki de şunları söyledi: “Geç de olsa buradan Sağlık Bakanımıza ve Adalet Bakanımıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz ay çıkan sağlıkta şiddet yasası ile artık her şey eskisi gibi olmayacak derken bir doktorumuzu katlettiler. Sağlık çalışanlarımızın ilahi bir gücü yok. Sistemin aksayan yönlerinin sağlık çalışanlarına kesilmemesi için çalışmalarımız devam ediyor edecektir.”

Genel Kurulda Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Karaca ve MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ali Dağlıoğlu da birer konuşma yaparak genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

Mustafa Irgatoğlu Başkanlığındaki Sağlık Sen Manisa Şubesinin yönetiminde şu isimler yer aldı: “Şube Sekreteri Başkan Yardımcısı Ozan Ağzıballı, Mali Sekreter Başkan Yardımcısı Emine Tınaz, Teşkilatlanmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Yeliz Kamiloğlu, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cihan Çıralı, Mevzuattan sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Cıvır, Eğitim ve Sosyal İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Ayşegül Solmaz.”

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