Kuruyan Marmara Gölü arazisini korumak için komandolar nöbete başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuruyan Marmara Gölü arazisini korumak için komandolar nöbete başladı

DHA

Kuruyan Marmara Gölü arazisini korumak için komandolar nöbete başladı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nün kuruması sonrası işgal edilen araziyi korumak için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, nöbet tutmaya başladı.
Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin sınırında yer alan, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilip, tarıma açıldı. Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçilerin arasında sık sık tartışmalar da yaşandı. 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü de tutuklandı. Jandarma, olaylarda kullanılan 7 av tüfeği ve 1 tabancaya el koydu.
İŞGALCİ 80 KİŞİYE SUÇÜSTÜ
Öte yandan Salihli ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı'nın dron destekli denetimlerinde ise bugüne kadar 80 kişi suçüstü yakaladı. Marmara Gölü'nü işgal ettiği sırada yakalanan 80 kişiye, DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü'nce 1 milyon 727 bin TL ecrimisil bedeli uygulandı, 123 kişi ise kaymakamlık aracılığıyla tahliye ve menedildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü de 2021-2022 yıllarında gölü işgal eden 88 kişiye toplamda 550 bin 417 TL cezai işlem uyguladı. İl Jandarma Komutanlığı da göl arazisi üzerinde yaşanan olaylar sonrası harekete geçti. Bölgede tedbirler artırılırken, jandarma komandolar gölde nöbet tutmaya başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-07-20 10:55:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemre’de işçilere yüzde 78'lik rekor zam Yunusemre Belediyesinde en düşük işçi maaşı net 7 bin 924 TL oldu
YEREL HABERLER Yunusemre’de işçilere yüzde 78'lik rekor ...
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı Gece görüşlü helikopterle müdahale edilen yangın sabahın ilk ışıklarıyla kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı Gece ...
Türk Kızılay’dan Manisa’daki yangın ekiplerine gıda desteği
YEREL HABERLER Türk Kızılay’dan Manisa’daki yangın ekiplerine gıda ...
Manisa´da orman yangını (4)
YEREL HABERLER Manisa´da orman yangını (4)
Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Gördes yangını için seferber oldu
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Gördes yangını için ...
Kula'da iki ayrı motosiklet kazası: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Kula'da iki ayrı motosiklet kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Başkanvekili Palabıyık gündeme ilişkin konuları değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkanvekili Palabıyık gündeme ilişkin konuları ...
Manisa´da orman yangını (3)
YEREL HABERLER Manisa´da orman yangını (3)
Yangın söndürme çalışmaları İHA tarafından görüntülendi Manisa'daki orman yangınında 460 hayvan tahliye edildi
YEREL HABERLER Yangın söndürme çalışmaları İHA tarafından ...
Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturdular Fanatik Fenerbahçeli çiftin nikahını, Galatasaraylı memur kıydı
YEREL HABERLER Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerbahçe formasıyla nikah ...
Manisa Gördes'teki orman yangınında ekipler seferber oldu Orman yangını 3 ayrı parçadan devam ederken kuvvetli rüzgar ekiplerin işini zorlaştırıyor
YEREL HABERLER Manisa Gördes'teki orman yangınında ekipler seferber ...
Manisa'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangını (2)
Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi hızla ...
Manisa'da orman yangın buğday tarlasında başlamış
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangın buğday tarlasında başlamış
Manisa’daki orman yangınında ekip sayısı artırılıyor Yaklaşık 3 saattir devam eden yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor
YEREL HABERLER Manisa’daki orman yangınında ekip sayısı ...
İSO 500 ikinci listesinde Manisa'dan 12 firma yer aldı
YEREL HABERLER İSO 500 ikinci listesinde Manisa'dan 12 firma yer ...
AK Partili Aydemir’den Salihli’de ziyaret turu
YEREL HABERLER AK Partili Aydemir’den Salihli’de ziyaret turu
Manisa'da orman yangını çıktı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangını çıktı/ Ek fotoğraflar
Manisa'da orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangını çıktı
Manisa'da orman yangını Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangını Manisa'nın Gördes ilçesinde ...
Sarıgöl'de yüzme kursuna büyük ilgi
YEREL HABERLER Sarıgöl'de yüzme kursuna büyük ilgi
Turgutlu Belediyespor’da yeni Başkan Fırat Honaz oldu
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor’da yeni Başkan Fırat Honaz oldu
Manisa BBSK’lı badmintoncular, milli takımda
YEREL HABERLER Manisa BBSK’lı badmintoncular, milli takımda
Yunusemreli Suzanna İzmir'de kupa ve madalyaları topladı
YEREL HABERLER Yunusemreli Suzanna İzmir'de kupa ve madalyaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.