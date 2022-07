Büyükşehir çalışanlarından maaş zammına davullu zurnalı kutlama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile iştirak şirketlerinde çalışan binlerce personeli ilgilendiren maaş zammı, ilgili sendikalarla yapılan ek protokol töreni ile resmiyete kavuştu. Başkan Ergün’ü davulzurna eşliğinde ve sloganlarla karşılayan işçiler, yapılan maaş zammı nedeniyle alkışlarla teşekkürlerini sundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirak şirketlerinde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi ek protokol töreni, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Şehzadeler ilçesinde bulunan Kırtık Şantiyesi’nde gerçekleştirildi. Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, şube müdürleri, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Türk Yerel HizmetSen Şube Başkanı Cem Özleyen, Belediyeİş Sendikası Şube Başkanı Gökay Sezgin ve çok sayıda çalışan katıldı.



“Bizler, büyük bir aileyiz”

Tören alanına çalışanların alkışları ve davulzurna eşliğinde gelen Başkan Ergün, işçilerle tek tek selamlaştı. Ardından kurban kesimi gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Başkan Ergün, “Bugün, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştiraklerimizdeki şirketlerimizde çalışan binlerce kardeşimizin yüzünü güldürecek toplu iş sözleşmesi ek protokolüne hayırlısıyla imza atmak için bir araya geldik. Ben, öncelikle sıcak ve samimi karşılamanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Her zaman vurguladığım gibi, bizler büyük bir aileyiz. Bu ailenin bir parçası olmak, siz değerli kardeşlerimle birlikte güzel Manisa’mıza hizmet ediyor olmaktan dolayı mutluyum, gururluyum. Özveriyle ve aşkla şehrimize verdiğiniz hizmetler ve kattığınız güzellikler nedeniyle hepinize Manisalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.



“Hakkınızdır, helali hoş olsun”

İşçilere yüzde 117’ye varan oranlarda zam yaptıklarını belirten Başkan Ergün, “Biliyorsunuz Kovid19 salgını, savaşlar ve birçok küresel sorun, tüm Dünya’yı olduğu gibi ülkemizi de ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz etkiledi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen hemşerilerimize hizmetleri bir an bile aksatmadık. Bunda sizlerin katkıları inkar edilemez. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışanlarımızı yani bu büyük ailenin her bir kıymetli parçasını enflasyona ezdirmemek adına kararlı adımlar attık. Bugün sendikamızla yaptığımız ek protokolle de 4 bin 342’yi bulan şirket çalışanı arkadaşımızı enflasyona ezdirmemek amacıyla son 6 aylık süreci baz aldığımızda toplamda yüzde 117’yi bulan bir iyileştirme yaptığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yaptığımız zam ile çalışanlarımız en düşük 7 bin 447,55 TL maaş alacak. Hakkınızdır, helali hoş olsun” diye konuştu.



Kadrolu işçi, memur ve sözleşmeli personel de zam aldı

Maaş güncellemelerinin bununla bitmediğini belirten ve kadrolu işçi, memur ve sözleşmeli personele hitap eden Başkan Ergün, “Kadrolu işçi olarak çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde de yine son altı ay dikkate alındığında toplamda yüzde 96 oranında bir iyileştirme yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Devletimiz, memur ve sözleşmeli olarak görev yapan arkadaşlarımıza son altı aylık bazda yaklaşık yüzde 73’lük bir zam vermişti. Bunun üzerine bizler de Sosyal dengeye yaptığımız iyileştirmeyle bugün memura ve sözleşmeli personele yüzde 124’e kadar bir zam artışı sağlamış olduk. Ayrıca yeni sözleşmeli olan personelimiz sosyal denge alamamıştı. Önümüzdeki aydan itibaren onlar da sosyal denge tazminatlarını almaya başlayacaklar. Yaptığımız bu zamların sizlere ve ailelerinize hayırlı ve bereketli olmasını yürekten diliyorum” dedi.

Çalışanların sosyal ve özlük hakları noktasında her zaman hakkaniyetli olduklarını ifade eden Başkan Ergün, sözlerini şöyle noktaladı: “Maaşlarınızın tam ve zamanında yatması konusunda hassasiyet gösterdik. Aynı anlayış ve hassasiyetle sizlerin yanında olmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bu duygularla toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını diliyor, ailelerinizle ve sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçinmenizi diliyorum. Manisa’mıza hizmet noktasında özveriyle çalışmaya devam edeceğinizden hiç şüphem yok. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun var olun Allah’a emanet olun.”



“Gecesini gündüzüne katarak hassasiyet göstermiştir”

MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise konuşmasında Başkan Ergün’den övgüyle bahsederek, “2009’dan bu yana gerek belediyecilik manasında Manisa’mıza yapılan yatırımlar, hizmetler bilhassa da Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının çalışma şartları ve özlük hakları konusunda ne büyük hassasiyet ve titizlik gösterdiğinin en büyük tanığıyım. Hakikaten kıymetli Belediye Başkanımız Cengiz Ergün Bey, gecesini gündüzüne katarak çok büyük titizlik göstermiştir. O bakımdan bu yüzde 117’lere varan ücret artışlarının da çalışanlarımızın enflasyon ve fiyat artışları karşısında ne kadar kıymetli olduğunu bizlere göstermektedir. Allah, hayırlı uğurlu etsin, bereketini arttırsın. Bu hizmetlere Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyecilik anlayışının tezahürü olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yıldız gibi parlamaktadır” diye konuştu.



Başkan ve işçiler karşılıklı göbek attı

Konuşmaların ardından Başkan Ergün, Türk Yerel HizmetSen Şube Başkanı Cem Özleyen ve Belediyeİş Sendikası Şube Başkanı Gökay Sezgin ile ek protokolü imzaladı. Sendika başkanları, Başkan Ergün’e teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu. İmzaların atılmasıyla birlikte davul zurna eşliğinde işçiler, Başkan Ergün ile karşılıklı oynadı. Tören, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.