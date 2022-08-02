Manisa BŞB'nin yeni takviyesi Kaspar

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MANİSA, (DHA)Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu TED Ankara Kolejliler'den Kevin Kaspar'la güçlendirdi. NCAA'de Western Kentucky University forması giyip 2014 yılında Türkiye'ye dönen 30 yaşında, 1.83 boyundaki guard daha önce Sakarya BŞB, Pertevniyal, İTÜ, Bornova Bld ve Ankara Mamak'ta da oynadı. Kevin Kaspar geçen sezonu Türkiye Basketbol Ligi'nde 7.1 sayı, 3.7 ribaund, 4.2 asist ortalamalarıyla tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-08-02 10:58:13



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