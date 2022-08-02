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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arabacıbozköy’e 20 tonluk taral doldurma tesisi

İHA

Arabacıbozköy’e 20 tonluk taral doldurma tesisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi’ne 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi kazandırdı. İlaçlama için kullanılacak suyun tesis aracılığıyla kolaylıkla temin edileceğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, üreticiye her alanda destek olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
İl genelinde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin taleplerini de dikkate alıyor. Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi’nde yapımına başlanan taral doldurma tesisi tamamlanarak, üreticinin hizmetine sunuldu. 20 ton kapasiteli tesisin mahallelerine kazandırılmasından duydukları memnuniyeti ifade eden Arabacıbozköy Mahallesi sakinleri, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti. İlaçlama için kullanılacak suyun, kazandırdıkları tesis aracılığıyla kolaylıkla temin edileceğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, üreticiye her alanda destek olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Usta, taral doldurma tesislerinden üreticilerin ücretsiz olarak faydalandığını da sözlerine ekledi.

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