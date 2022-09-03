Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 4 yaralı



Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde, 1 kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında İzmirAnkara karayolu üzeri Derbent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 45 ZC 6764 plakalı kamyonetle, Seyhan Akbıyıklıoğlu´nun (25) kullandığı 23 AAJ 083 ve Mehmet Aktaş (50) yönetimindeki 35 VUP 14 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazada otomobil sürücüleri Seyhan Akbıyıklıoğlu ve Mehmet Aktaş ile Aktaş´ın otomobilinde yolcu olarak bulunan eşi Hanım Aktaş (40) ve kızları Burçin Aktaş (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ve vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Egeumut Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, kamyonet sürücüsünün kaza yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-09-03 01:34:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.