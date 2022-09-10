Somaspor - Sivas Belediyespor: 1-1

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Batuhan Kolak, Kadir Akıllı, Kerem İlitangil
SOMASPOR: Muharrem Tunay Yavuzhan, Kadir, Murat (Dk. 87 Eray), Oğuzhan, Can (Dk. 75 Yusuf Türk), Yusuf Tursun (Dk. 72 Erdem), Mustafa, Emrecan (Dk. 46 Yılmaz), Berkay (Dk. 71 Emre), Kenan
SİVAS BELEDİYESPOR: Taha Gökhan, Uğur, Halil İbrahim (Dk. 59 Ömer), Arda, Celal Emir (Dk. 59 Barış), Semih (Dk. 59 Emre Bayram), Emre Adiloğlu (Dk. 82 Egehan), Ozan, Gökhan Berkay (Dk. 29 Ahmet), Tarık
GOLLER: Dk. 68 Can (Somaspor), Dk. 90+7 Barış (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Oğuzhan (Somaspor), Uğur (Sivas Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçını kaybeden Somaspor, kötü gidişatı Sivas Belediyespor karşısında da durduramadı. Evinde rakibini konuk eden Ege ekibi, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 63'üncü dakikasında Can'ın golüyle öne geçti ancak konuk takım 90+7'nci dakikada Barış'ın golüyle beraberliği yakaladı. Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma ŞEVKET YILMAZ
2022-09-10 18:52:10
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