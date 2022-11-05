En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) -

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Yakup Özhan, Emre Akkaya, Çağrı Ateş

SOMASPOR: Muharrem Tunay Kadir, Ali Mert, Yılmaz (Dk. 89 Kadir), Yusuf Türk (Dk. 75 Can Muhammet), Yusuf Tursun (Dk. 80 Berkay), Erdem (Dk. 75 Furkan), Mustafa, Eray, Kenan, Emrecan (Dk. 75 Mücahit)

ISPARTA 32 SPOR: Furkan Ömer Kandemir (Dk. 6 Cem), Muhammet, Musa, Osman, Soner, Hüseyin, Erdem, Burhan (Dk. 89 Bahattin), Ömer Çiçek (Dk. 52 Abdullah), Burak (Dk. 46 Serhan)

GOLLER: Dk. 2 Yusuf Türk, Dk. 90 Kadir (Somaspor)

SARI KARTLAR: Soner, Muhemmet, Musa (Isparta 32 Spor) - Eray, Erdem, Yılmaz (Somaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Muhammet (Isparta 32 Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 haftadır kazanamayıp art arda 2 mağlubiyetle Play-Off yarışının gerisinde kalan Somaspor, evinde Isparta 32 Spor'a patladı: 2-0. Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada henüz 2'nci dakikada Yusuf Türk ve 90'ıncı dakikada Kadir'in golleriyle galip gelen siyah-beyazlı ekip, puanını 18'e çıkardı. Konuk Ispartaspor, 85'inci dakikada Muhammet'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2022-11-05 16:12:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.