Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) -
STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Yakup Özhan, Emre Akkaya, Çağrı Ateş
SOMASPOR: Muharrem Tunay Kadir, Ali Mert, Yılmaz (Dk. 89 Kadir), Yusuf Türk (Dk. 75 Can Muhammet), Yusuf Tursun (Dk. 80 Berkay), Erdem (Dk. 75 Furkan), Mustafa, Eray, Kenan, Emrecan (Dk. 75 Mücahit)
ISPARTA 32 SPOR: Furkan Ömer Kandemir (Dk. 6 Cem), Muhammet, Musa, Osman, Soner, Hüseyin, Erdem, Burhan (Dk. 89 Bahattin), Ömer Çiçek (Dk. 52 Abdullah), Burak (Dk. 46 Serhan)
GOLLER: Dk. 2 Yusuf Türk, Dk. 90 Kadir (Somaspor)
SARI KARTLAR: Soner, Muhemmet, Musa (Isparta 32 Spor) - Eray, Erdem, Yılmaz (Somaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 85 Muhammet (Isparta 32 Spor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 haftadır kazanamayıp art arda 2 mağlubiyetle Play-Off yarışının gerisinde kalan Somaspor, evinde Isparta 32 Spor'a patladı: 2-0. Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada henüz 2'nci dakikada Yusuf Türk ve 90'ıncı dakikada Kadir'in golleriyle galip gelen siyah-beyazlı ekip, puanını 18'e çıkardı. Konuk Ispartaspor, 85'inci dakikada Muhammet'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
2022-11-05 16:12:35
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