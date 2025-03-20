Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Sarıyer'deki evlerine geldi.

Yavaş ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah hukuk işler tek temennimiz o. Sığınacağımız tek şey hukuktur. Daha önce Ekrem bey 2-3 kez ifadeye çağrılmıştı ve gitmişti. Yine aynısı yapılabilirdi. Akşam Saraçhane'de olacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, "Dilek Hanım üzgün ama morali iyi" diyen Yavaş, CHP'de 23 Mart'taki ön seçimle ilgili de, "Sandıklar kuruluyor, ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü bir şekilde tepkilerimizi göstereceğiz" dedi.