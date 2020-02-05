Mantar çorbası nasıl yapılır?

MANTAR ÇORBASI KAÇ KALORİDİR?

Evde un ve sütle hazırladığınız mantar çorbasının bir porsiyonu yaklaşık 139 kaloridir.

KREMASIZ SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı mantar

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

3 su bardağı su

1 adet limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Mantarları haşlayın ve siyah suyunu süzün. Derin bir tencerede yağı kızdırıp önce unu sonra sütü ekleyin. Krema kıvamı elde edeceksiniz. Bu aşamada mutlaka tel çırpıcı ya da blender kullanın. Ardından mantarları süzüp üzerlerine 1 limonu sıkın. Hazırladığınız sütlü karışıma limonlamış mantarları ekleyip karıştırın. Çorbanın tuzunu da attıktan sonra su ekleyerek pişmeye bırakın. Kaynadıktan sonra 2 dakika daha pişirmenizi öneririz. Afiyet olsun...