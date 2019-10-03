Mantar sote tarifi, nasıl yapılır?

Mantar sote tek olarak da yapılabilir bazen tavukla da farklı lezzet oluşturabilir. Mantar besleyici özelliği açısından oldukça faydalıdır. Mantar seçilirken dikkat etmek gereklidir. Çünkü doğada çok fazla mantar çeşidi bulunur ama çoğu zehirlidir.
Mantar Sote Tarifi Malzemeleri:
- 500 gram kültür mantarı
- 4 adet yeşilbiber
- 3 adet domates
- 1 adet soğan
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Maydanoz
Mantar Sote Tarifi Hazırlanması:
- Geniş bir tavada zeytinyağı konularak doğranmış soğanlar ve biberler sotelenir.
- Daha sonra ince doğranan mantarlar ilave edilir ve suyu çekene kadar pişirilir.
- Suyu çekince üzerine domates, salça tuz ve karabiber eklenir.
- Hiç su koymadan bir müddet domatesler suyunu çekene kadar pişirilir.
- Ocaktan indirmeden kıyılmış maydanoz ilave edilir biraz karıştırılıp ocaktan alınır.
- Servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
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