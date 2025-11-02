Marco Asensio: Zorlu deplasmanda galibiyet önemliydi!

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Marco Asensio, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZORLU DEPLASMANDA GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Rakibimiz puan kaybetmişti. Haftalardır iyi çalışıyoruz. Bugün güçlü bir karakter ortaya koyduk. Geri dönüş yaptık. Taraftarımızın desteğine de teşekkür ediyoruz. Bu geri dönüş bir çalışmanın ürünü. Bu zorlu deplasmanda bu galibiyet çok önemliydi.