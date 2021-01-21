Mardin'de 15 gün önce doğan 5 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı

AA

İlçeye bağlı Şenköy Mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Suriye asıllı Hasan el-Ukab'a ait koyunlardan biri 5 ayaklı kuzu doğurdu.

Hasan el-Ukab, durumu veterinere bildirdi. Veteriner hekimin muayene ettiği kuzunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasan El Ukab'ın oğlu Ali el-Ukab, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 gün önce ağıla girdiğinde doğum yapan koyunun kuzusunu görünce şaşırdığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ve 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini anlatan el-Ukab, "300 küçük baş koyunumuz var. Bizde ilk kez 5 ayaklı kuzu doğuyor. Adeta şok geçirdik. Doğar doğmaz veterinere götürdük. Veteriner bize 'ancak bir ay sonra ameliyat yapabileceğini' söyledi. 15 gün önce doğdu, 15 gün sonra yine veterinere götüreceğiz." diye konuştu.