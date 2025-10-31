Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Şehidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Suriye uyruklu İbrahim Alhemira, henüz bilinmeyen nedenle çıktığı bir evin damından düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA