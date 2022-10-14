Mardin'de 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi 0:00 / 0:00

DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Hera' ile yapılan aramada 17 kilo 570 gram eroin ile 5 kilo 470 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kızıltepe girişinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeği 'Hera' ile yaptığı aramada gizli bölmelere yerleştirilmiş 17 kilo 570 gram eroin ile 5 kilo 470 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

DHA'nın haberine göre; araçta bulunan 4 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.