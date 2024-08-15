Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Mardin-Diyarbakır kara yolunun Yukarıkonak mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen SUV tipi otomobil, traktöre arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki Miran K. (1) ve Büşra S. (23) yaşamını yitirdi, Mahmutcan A. (20), Kerim E. (18) ve Burcu S. (18) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.