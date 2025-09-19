Mardin'de zincirleme kaza: 9 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i çocuk 9 kişi yaralandı
Mardin-Şanlıurfa kara yolu kırsal Büyükayrık Mahallesi mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada, araçlardaki Şeyhmus E. (61), Şükran E. (56), Fatma K. (55), Dilan K. (23), Janda T. (14), Amina K. (13), Zeynep K. (12), Becan T. (10) ve Ferat E. (4) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.